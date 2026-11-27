Промените предвиждат освобождаване от начисляване на данък при определени вътрешнообщностни доставки и уточняват условията за прилагане на специалния режим

Нови правила за облагането с ДДС на малките предприятия ще бъдат разгледани на второ четене от Народното събрание. Предложените промени в Закона за данък върху добавената стойност уреждат прилагането на специалните режими както за фирми, установени в България, така и за предприятия от други държави членки на ЕС.

С измененията се предвижда малките предприятия да могат да извършват определени вътрешнообщностни доставки без начисляване на ДДС, когато оборотът им не надхвърля установения праг за регистрация по закона.

Кога малките фирми ще могат да използват режима

Специалният режим за предприятия, установени в България, ще бъде достъпен за данъчно задължени лица, които извършват доставки на стоки или услуги с място на изпълнение у нас, при условие че годишният им оборот в страната не надвишава 51 130 евро.

Облекчението ще важи и за определени доставки, чието място на изпълнение е в друга държава членка на Европейския съюз. Така малките предприятия ще могат да се възползват от режима и при трансгранична дейност, ако отговарят на съответните условия.

Еднакви условия за фирмите

С предложените законови текстове се цели да се избегне различно третиране на данъчно задължените лица според това дали са установени на територията на България или извън нея. При определянето на приложимостта на националния праг няма да се прави разграничение между местни и неустановени в страната предприятия.

Промените са част от законодателните мерки за регламентиране на специалните режими за малкия бизнес в рамките на европейските правила за ДДС.

Петъчен парламентарен контрол

В програмата на Народното събрание е включен и редовният парламентарен контрол. На депутатски въпроси се очаква да отговарят вицепремиерът Иво Христов и министрите Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Георги Вълчев, Катя Ивкова и Иван Шишков.