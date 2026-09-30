Кой е Славчо Мегеров: От затвора до бизнес отношения с Филипов

Дълго криминално минало има Славчо Мегеров- Мегера, задържан като заподозрян за убийството на Илиян Филипов край хотел Хемус тази вечер. Пловдивчанинът е лежал няколко пъти в затвора, като най-тежката присъда, която е изтърпял, е за убийство от началото на 90-те. Тогава заедно с двама приятели се сбиват с друга компания в нощно заведение в Пловдив. Нанасят тежък побой на един от противниците си в типичната 90-тарска свада, който издъхва от ударите.

Последният му по-шумен арест е през 2013г., когато Мегера прави опит да изнесе от трезор в Кърджали 52 кутии с пари и други ценности. В рамките на разследването тогава срещу него се припомня и тежкото му криминално минало. Срещу него до 2008 година вървят разследвания за грабежи и взломни кражби. Участвал в престъпни групи с различна „специализация“ – противозаконно отнемане на автомобили и грабежи на златарски ателиета, осъществени след сериозна предварителна подготовка. Разузнавали обекта, придобивали информация за разположението на охранителни системи, каси и съдържание на пари и ценности в тях. Членовете извършвали грабежите маскирани, въоръжени най-често с пистолети.

През. 2002 г. извършва грабеж от офис на фирма в Пловдив на 30 000 щатски долара и други вещи. За първи път е документирано, че действа в група, като членовете й използват маски и оръжие. Делото е изпратено в следствената служба, след което е спряно. През 2007г. извършва взломна кражба на 2 килограма златни накити от магазин в София, а през октомври 2008 г. е постановена оправдателна присъда на първа инстанция от Софийски градски съд. Същата година прави опит за кражба от банкомат в Пловдив, след като отключва вратата, водеща към банкомата. Задържан е, образувано е бързо производство и след споразумение му е постановена присъда от 11 месеца лишаване от свобода. През 2007г. има и кражба в с. Труд – взломена е входна врата на магазин, заключващото устройство на банкомата е отрязано и са отнети 60 000лв. По идентичен начин – отново в с. Труд на 29.03.2007 г. е взломена входната врата на магазин, като е отрязано заключващото устройство на банкомата, отнети са 11 465 лв. На 28.10.2008 г. е извършил опит за кражба на каса от офис на фирма в София. През декември 2008 г. е извършен грабеж над собственичка на златарски магазин в Пловдив Отнети са дамската й чанта с ключовете от златарски магазин. През януари е последвала кражба на около 6 килограма златни накити от магазин на ул. „Отец Паисий“ в Пловдив. За тези престъпления той получава минимални наказания.

В най-новата си история Славчо Мегеров се изявява като бизнесмен в сферата на строителството. Става дори съдружник със застреляния снощи бизнесмен. Партньорските отношения между тях са скрепени през дружеството Ви Им Резиденъс, в която през 2024г. 50% от дяловете се придобиват от фирма Капитол Билд, в което Филипов е съдружие с Цветан Пулев. Към този момент останалите 50% от Ви Ем Резиденс са в ръцете именно на Мегеров. В последствие дяловете на задържания като заподозрян за убийството преминават в ръцете на братя Александър и Иван Асенови, собственици на Хъс.

След въпросната размяна на дялове Славчо Мегеров остава на работа в дружества, свързани с Илиян Филипов.