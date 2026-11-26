Николай Чалъков, за когото разследващите твърдят, че е ръководил групата, наричана пловдивски „Ку-клукс-клан“, обжалва наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“. Съдът трябва да разгледа жалбата му днес.

32-годишният мъж беше задържан миналата седмица при специализирана операция на полицията и ДАНС, проведена в Пловдив и Раковски. В рамките на акцията са извършени претърсвания, а обвинения са повдигнати на общо 11 души, включително четирима непълнолетни.

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От всички обвиняеми единствено Чалъков е оставен в ареста. Според обвинението той е ръководил организация, проповядваща дискриминация, насилие и омраза на основата на раса, цвят на кожата, етническа принадлежност и сексуална ориентация.

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Адвокатът му е внесъл жалба срещу най-тежката мярка за неотклонение. Предстои съдът да прецени дали има основания тя да бъде изменена.