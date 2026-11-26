32-годишният Николай Чалъков, обвиняем за ръководене на крайнодясна расистка организация под името „Кук-клукс-клан- Дивизия Пловдив“, остава окончателно в ареста, реши тази сутрин Апелативният съд в закрито заседание. То се проведе по жалба срещу мярката „задържането под стража“, взета от Окръжния съд преди няколко дни. Делото бе засекретено по искане на прокуратурата заради наличието на данни, свързани с непълнолетни лица.

Адвокатката на Чалъков- Ясенка Шигърминова настоя той да бъде пуснат от ареста с по-лека мярка за неотклонение, тъй като нямало достатъчно доказателства за йерархия в организацията и конспиративност. „Момчетата са се събирали на публични места да ядат и пият. Каква конспирация може да има на публични места?“, коментира адв. Шигърминова.

Съдът обаче намери, че има достатъчно факти, от които може да се предположи, че Чалъков е извършил престъплението, за което е обвиняем, както и че може да извърши друго.