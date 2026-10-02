Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Славчо Мегеров

Окръжна прокуратура-Пловдив потвърди изнесените на извънреден брифинг вчера вечерта обстоятелства около разследването на убийството на Илиян Филипов. От там съобщиха, че Славчо Мегеров е привлечен като обвиняем за предумишлено убийство, като работата по случая продължава, включително и в посока за евентуално установяване на съпричастност на други лица към тежкото престъпление.

Разследващите: Неуредени финансови взаимоотношения в основата на убийството на Илиян Филипов

„Към момента са събрани доказателства за това, че на 30 септември към 1 часа през нощта, в жилищна кооперация, Славчо Мегеров е прострелял с огнестрелно оръжие пострадалия Илиян Филипов.

Подаден е бил сигнал на тел. 112 и на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта му. Двамата са се познавали.

Първоначалните данни сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен – неуредени финансови отношения между двамата.

По досъдебното производство се провежда активно, всеобхватно и обективно разследване. Извършени са множество огледи на местопроизшествие, на имоти, на жилищни сгради, на автомобили, иззети са веществени доказателства, част от които са предмет на изследване по назначени по делото експертизи и др.

Работи се по различни версии, включително и за евентуално установяване на съпричастност на други лица към извършване на престъплението„, съобщават от прокуратурата.

На 4 октомври ще бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия Славчо Мегеров.

Още по темата в следващото видео.