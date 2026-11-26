Temu обеща промени в практиките си за пазаруване след намеса на ЕС

Китайската онлайн платформа Temu се ангажира да промени редица свои практики, след като Европейската комисия постави въпроси за съответствието им с правилата за защита на потребителите в ЕС. Компанията обещава по-голяма прозрачност при пазаруването и промени в начина, по който предлага стоките си, съобщават Ройтерс и БНР.

Сред практиките, които ще бъдат коригирани, са подвеждащите отстъпки, фалшивите потребителски оценки и агресивните техники за насърчаване на покупки. Ще бъдат премахнати и игрови механизми, които принуждават потребителите да участват в определени активности, за да получат достъп до платформата, включително игри с въртене на колело.

Temu обещава също да предоставя по-разбираема информация за цените, обслужването на клиенти, екологичните твърдения и приключването на поръчките. Компанията ще направи по-лесно и възстановяването на суми при отказ или връщане на покупки.

От платформата заявиха, че са удовлетворени от постигнатото споразумение и определиха диалога с европейските институции като конструктивен. Temu посочва, че ще продължи да работи за по-голяма прозрачност и по-добро потребителско изживяване.

Спазването на поетите ангажименти ще бъде наблюдавано от държавите членки. При установено неизпълнение компанията може да бъде санкционирана с глоба от 4% или повече от годишния си оборот в съответните държави, според информацията на Ройтерс.