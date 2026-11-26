Най-вкусните мекици в и около Пловдив, които не са 10 евро

Напоследък, особено покрай коледните базари в големите градове, социалните мрежи се превърнаха в арена на оживени дискусии за цената, размера и качеството на мекиците. И макар мненията да са различни, едно остава безспорно – тази традиционна българска закуска има особено място в сърцата ни.

Мекиците са от онези вкусни изкушения, които носят със себе си аромат на детство, домашна кухня и неделни сутрини. Приготвят се от предварително замесено и оставено да втаса тесто, което се оформя на малки порции и се пържи в сгорещена мазнина до златисто. Резултатът е мека, пухкава и апетитна закуска, която трудно може да бъде отказана.

Традиционно се поднасят с пудра захар, сирене или домашно сладко, а в различните краища на България рецептите и начините на сервиране варират. Но независимо дали предпочитате сладкия или соления вариант, мекиците неизменно носят онова усещане за уют, което не се измерва нито в грамаж, нито в цена.

А ако търсите къде да похапнете наистина вкусни мекици около Пловдив, имаме две предложения – едното е чудесен повод за кратко бягство към Родопите, а другото е удобно за сутрешна разходка из центъра на града.

„Соленото изворче“ – мекици с вкус на Родопите

Една вкусна спирка по пътя към планината.

Едно от любимите ни места за мекици е и чудесна отправна точка за разходка в Родопите. Намира се на около половин час от Пловдив, по пътя към Пампорово, и е от онези места, заради които си струва да оставите градската суета зад гърба си. Става дума за механата „Соленото изворче“.

Тук родопската кухня е в главната роля и изкушенията са много повече от една закуска. На масата могат да се появят качамак с пръжки, пататник, родопска мелба със сладко и орехи, а за любителите на традиционните тестени вкусотии – катми и пържени мекици.

И не просто мекици, а големи, пухкави и щедри!

Те са от онези, които веднага събуждат апетита и дават повод да забравите за всякакви планове за умерено похапване. Можете да ги комбинирате със сладко или сирене, да опитате различни вкусове и, ако останете достатъчно впечатлени, да си вземете още за вкъщи.

Нашата препоръка е да съчетаете посещението с разходка из Родопите. Така ще имате и чудесен повод да се насладите на планинския въздух, и едно вкусно приключение, което започва още на масата.

„Мекица и кафе“ – пухкава закуска в сърцето на Пловдив

За онези, които предпочитат да останат в града, но не искат да пропуснат удоволствието.

Ако планинското бягство не е в плановете ви, има и градска алтернатива. Само на няколко крачки от Римския стадион, в самото сърце на Пловдив, вече седем години „Мекица и кафе“ посреща пловдивчани и туристи с една от най-обичаните български закуски.

Тук мекицата пристига на масата така, както трябва – току-що приготвена, топла и пухкава. Можете да я опитате в класически вариант със сирене или пудра захар, с домашно сладко или да изберете някоя от по-интересните комбинации в менюто.

А към мекицата почти задължително върви и чаша хубаво кафе. Защото понякога най-доброто начало на деня не изисква сложни планове, а просто топла закуска, ароматно кафе и малко време за себе си в любимия град.

Публикации във фейсбук напоследък пък препоръчват да опитате мекиците на главния път Пловдив-Карлово, в центъра в Песнопой. Тестените изделия там винаги са топли, пухкави, с обилна пудра захар, огромни и безкрайно вкусни и в пъти по-евтини.

А вашите препоръки какви са?