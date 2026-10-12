Тийнейджърът и 21-годишният му спътник са настанени в болница с травми

16-годишен неправоспособен водач на мотопед предизвика катастрофа в село Брестник, при която пострадаха той и 21-годишният му спътник. Инцидентът е станал в петък около 13 часа, съобщиха от полицията.

При проверката на място служители на сектор „Пътна полиция“ установили, че мотопед „Ямаха“, който не е регистриран по надлежния ред, е отнел предимството на лек автомобил „Дачия“ и го е блъснал. Колата била управлявана от 26-годишен младеж.

16-годишният водач на мотопеда и неговият спътник са настанени в болница с различни травми. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.

По случая е взето административно отношение.

снимката е илюстративна/архив