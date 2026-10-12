Програми за подготовка на педагогически специалисти са представени на ръководството на общинския отдел „Образование“ и на училища в града. Администрацията разглежда предложението, потвърди заместник-кметът Пламен Панов

Обучения за превенция на агресията сред децата и младежите са предложени на Община Пловдив и на училища в града след поредицата от тежки случаи на насилие през последните месеци, научи репортер на „Под тепето“. Инициативата е на „Медификс Академи“, чиито представители са провели среща със заместник-кмета по образование Пламен Панов, началника на отдел „Образование“ Донка Щилянова и техните екипи.

Пред „Под тепето“ Пламен Панов потвърди, че срещата се е състояла преди около две седмици. По думите му общинската администрация разглежда и обсъжда предложението, като при възможност то би могло да бъде реализирано. Заместник-кметът подчерта, че са необходими мерки както срещу агресията сред децата, така и във връзка с прекомерното използване на дигитални устройства.

По информация на обучителната организация по време на срещата са представени възможности за специализирана подготовка на педагогически специалисти от детските ясли, детските градини и училищата. Впоследствие са изпратени предложения и до училища в Пловдив.

„Към момента очакваме обратна връзка по отправените предложения“, коментира д-р Пенка Сийболд, създател на организацията.

Какво включват предложените обучения

Програмите са разработени с участието на педагогически, медицински и психологически специалисти. Сред темите са синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ), дигиталният аутизъм, невробиологията на агресията, комуникацията с родителите и работата в екип.

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Целта е педагогическите специалисти да придобият практически умения за разпознаване на тревожни сигнали в поведението на децата, реакция при конфликти и изграждане на по-безопасна образователна среда. Обученията могат да се провеждат присъствено или онлайн, като според организаторите присъствената форма дава повече възможности за практически упражнения и обсъждане на конкретни ситуации.

От Академията посочват, че подготовката на учителите не може сама по себе си да реши всички проблеми, свързани с агресията. Необходими са също координация между училищата, семействата, социалните услуги, здравните специалисти и местната власт, както и последователна подкрепа за децата в риск.

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Като пример за работа в образователната сфера от общината посочиха наличието на многопрофилна дейност за превенция на проблемите сред учениците, която включва не само усилията насочени към борбата с агресията, а и употребата на наркотични вещества, киберпрестъпленията,дигитални умения и ранното отпадане от училище. Действията се координират не само чрез специализирани общински структури и образователни програми, а и чрез съвместни мерки за сигурност с органите на реда.

Екипът на отдела е наясно, че въпросът за поведението на децата и рисковете от прекомерното използване на екрани изисква отделни мерки и подходи, насочени към конкретните проблеми. Бе даден пример за дългогодишната работата на „Центъра за творческо обучение“ и внедряването на нови технологии в училищата, включително инструменти с изкуствен интелект – програмата Google Reference Schools (Google референтни училища), която се реализира в партньорство с Google for Education.

„Превенцията не може да се изчерпва с декларации“

Според д-р Пенка Сийболд тежките инциденти неизбежно поставят въпроса дали се прави достатъчно за предотвратяване на насилието и дали обществените реакции водят до конкретни действия.

„Превенцията на насилието сред децата и младежите не може да се изчерпва с декларации, кампании и разговори след поредната трагедия. Тя изисква последователна работа, подготовка на специалистите, които ежедневно общуват с децата, и координация между училищата, семействата, социалните услуги, здравните специалисти и местната власт“, посочва тя.

От организацията заявяват готовност да предоставят експертния си екип и разработените обучителни програми и очакват обратна връзка от администрацията.

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