Общинският съвет в Пловдив решава за съдбата на линиите от автогара „Север“

Всички автобуси от затварящата на 1 декември автогара се пренасочват към „Родопи“ и „Юг“, като съветниците трябва да гласуват и предварително изпълнение на решението

Извънредна точка за пренасочването на автобусните линии от автогара „Север“ влиза в дневния ред на утрешното заседание на Общинския съвет в Пловдив. Предложението на кмета Костадин Димитров предвижда маршрутите, обслужвани до момента от автогарата, да бъдат разпределени между автогара „Родопи“ и автогара „Юг“.

Съветниците трябва да гласуват и предварително изпълнение на решението, така че новата организация да влезе в сила от 1 декември, когато частният оператор на автогара „Север“ прекратява дейността си.

Автогара „Север“, която затваря от 1 декември

Предложението е изготвено от ОП „Организация и контрол на транспорта“ и е съгласувано с общините, чиито линии ползват автогара „Север“.

Предварителното изпълнение е ключово за прилагането на новата транспортна организация още от датата на затварянето, без да се изчаква обичайният срок за влизане в сила на решението. В противен случай пренасочването на автобусите би могло да се забави.

От администрацията посочват, че приемането на предложението няма да доведе до допълнителни разходи за бюджета на Община Пловдив.

Решението идва на фона на продължаващата сага с автогара „Север“, която от началото на годината премина през няколко отлагания на затварянето, протести и дебати в Общинския съвет. Паралелно общината работи по осигуряването на терен и проектирането на временна автогара край жп гара „Филипово“, но площадката няма да бъде готова за 1 декември.

Очаквайте подробности къде се местят линиите.