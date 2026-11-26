Полицейски приемни ще бъдат организирани в 12 пловдивски села през декември

Изнесени полицейски приемни ще се проведат в 12 села от област Пловдив през декември. Инициативата е на служители от районните управления, които ще се срещат с местните жители по график.

Първите приемни ще бъдат на 1 декември в Югово, Борово и Белица, на територията на РУ-Асеновград.

На 8 декември полицаи от РУ-Карлово ще посетят Иганово, Кърнаре и Певците.

На 15 декември срещи с жители ще има в Михилци, Главатар и Сухоземен, обслужвани от РУ-Хисаря.

Последните приемни за месеца са насрочени за 22 декември в Скутаре, Трилистник и Ясно поле, на територията на РУ-Труд.