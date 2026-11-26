РИОСВ се намаляват от 15 на 7, Пловдив ще контролира пет области

Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) ще бъдат съкратени от 15 на 7. Промяната е част от реформа в Министерството на околната среда и водите, чиято цел е да оптимизира администрацията и да повиши ефективността на контролната дейност. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова на пресконференция в министерството.

При новото разпределение РИОСВ – Пловдив ще отговаря за контрола в пет области – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали.

Останалите шест инспекции ще имат следния териториален обхват:

РИОСВ – Бургас – Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен;

– Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен; РИОСВ – Варна – Варна, Добрич, Шумен и Търговище;

– Варна, Добрич, Шумен и Търговище; РИОСВ – Плевен – Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин;

– Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин; РИОСВ – Русе – Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово;

– Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово; РИОСВ – Благоевград – Благоевград, Перник и Кюстендил;

– Благоевград, Перник и Кюстендил; РИОСВ – София – София-град и София-област.

Промените са част от преструктурирането на ведомството. От 1 януари 2027 г. контролната функция по отношение на водите ще премине към регионалните екоинспекции.