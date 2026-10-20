Апелативният съд разглежда жалбата на обвинения за убийството на майка си тийнейджър, мотивът за престъплението засега остава неясен

При закрити врата в Пловдивския апелативен съд започна разглеждането на жалбата на 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на майка си в квартал „Кършияка“. Тийнейджърът обжалва определението, с което на 11 октомври Окръжният съд го остави в ареста.

Тийнейджър убил майка си в Кършияка

В съдебната зала момчето беше доведено с белезници, а на заседанието присъства и баща му.

По делото вече са представени разпити на свидетели, сред които сестрата на обвиняемия, негови приятели и собствениците на жилището, в което майката и синът са живеели под наем. Назначени са и експертизи, като ключова за разследването ще бъде комплексната съдебна психиатрично-психологична експертиза. Тя трябва да даде заключение за психичното състояние на момчето и способността му да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Към момента събраните доказателства не дават категоричен отговор за мотива за убийството. По данни, представени в съда, тийнейджърът все още не е дал съществени обяснения за случилото се. Разкриването на допълнителни подробности от разследването на този етап би могло да навреди на обществения интерес.

45-годишната жена беше открита мъртва на 9 октомври. Сигналът за случая е подаден от самия ѝ син. Според данните от разследването смъртта е настъпила вследствие на множество прободни рани с нож.

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Тъй като обвиняемият е непълнолетен, предвиденото от закона наказание за престъплението е от 3 до 10 години лишаване от свобода.

Сниимка: Даниела Добрева/радио Пловдив