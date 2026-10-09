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45-годишната жена е открита мъртва в жилищна сграда на ул. „Брезовска“, разследването е под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:14ч, петък, 9 октомври, 2026
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ОД на МВР – Пловдив потвърди умишлената смърт на жена в Кършияка

ОД на МВР – Пловдив потвърди, че разследва тежко криминално престъпление след сигнал за открита мъртва 45-годишна жена в район „Северен“.

Както „Под тепето“ съобщи по-рано, следствени действия се извършват в района на ул. „Брезовска“ в Кършияка, пред нова жилищна сграда. На място са били полицаи, криминалисти и представители на прокуратурата.

Тийнейджър убил майка си в Кършияка

Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, съобщиха от полицията. Разследващите уточниха, че се изясняват всички факти и обстоятелства около случая под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

По информация на медията ни, която за сега не е официално потвърдена, тийнейджър е убил собствената си майка. Двамата живеели отскоро в сградата, като според съседи те не са от Пловдив и са се преместили от Стара Загора преди месеци.

От полицията засега не съобщават подробности за обстоятелствата около смъртта, нито потвърждават официално информацията за предполагаемия извършител.

Продължаваме да следим случая, очаквайте подробности.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:14ч, петък, 9 октомври, 2026
0 222 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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