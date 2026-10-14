Институциите обсъдиха и разширяване на превантивните инициативи във всички училища в район Северен

Три локации за поставяне на видеонаблюдение и разширен календар от инициативи за превенция сред децата и младежите бяха сред мерките, набелязани на работна среща за сигурността в район „Северен“. Срещата е организирана от районния кмет Венцислава Любенова след постъпили сигнали за агресия, вандализъм и нарушения на обществения ред.

В обсъждането са участвали директори на училища, представители на Трето районно управление на МВР – Пловдив, Детска педагогическа стая, Общинска полиция, ОП „Общинска охрана“, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и районната администрация.

Участниците са обсъдили конкретни проблемни места в района и възможностите за по-добра координация между институциите. За три локации, на които се наблюдава струпване на групи младежи, е набелязано да бъде проучена възможността за поставяне на видеонаблюдение. Обсъдени са също засилване на контрола и по-ефективно взаимодействие между полицейските и общинските служби.

Превенция на агресията и зависимостите в училищата

Отделен акцент в срещата е поставен върху работата с децата и учениците. Предвижда се разширен календар от интерактивни инициативи, които да обхванат всички училища на територията на район „Северен“.

Сред темите ще бъдат превенцията на агресията, зависимостите, вандализма и нарушенията на обществения ред. Заложени са практически занимания, дискусии и срещи със специалисти, съобразени с възрастта на учениците.

Новите дейности трябва да надградят съществуващото партньорство между районната администрация и образователните институции. В момента в детските градини и училищата се провеждат обучения по здравословно хранене, а бъдещите инициативи ще поставят допълнителен акцент върху безопасността, личната отговорност и поведението в обществото.

Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова е подчертала необходимостта от активно взаимодействие между институциите, училищата и семействата. Според нея превантивните дейности трябва да вървят заедно с ефективен контрол и своевременна реакция при нарушения.