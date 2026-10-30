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Трима непълнолетни караха нерегистрирани мотори в Пловдивско

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:25ч, петък, 30 октомври, 2026
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Двама са засечени между Садово и Кочево, а третият – в Цалапица. И тримата са били неправоспособни.

Трима непълнолетни водачи на нерегистрирани моторни превозни средства са установени при пътни проверки на територията на област Пловдив вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Двама от тийнейджърите са били засечени да управляват мотоциклети в отсечката между Садово и Кочево. Третият е бил зад волана на кросов мотор в Цалапица.

И тримата са неправоспособни, а превозните средства не са били регистрирани. По случаите са започнати проверки по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР – Пловдив са регистрирани 20 престъпления, като 15 от тях са разкрити.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:25ч, петък, 30 октомври, 2026
0 154 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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