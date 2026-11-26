378 свободни работни места са обявени в Бюрото по труда в Пловдив

Общо 378 свободни работни места са обявени в Бюрото по труда в Пловдив, съобщи за БТА директорът Иванка Власева.

От тях 12 са за кандидати с висше образование, сред които инженери, медици, учители, икономисти, юристи и компютърни специалисти. Най-много са позициите за хора със средно образование – 334.

Сред търсените кадри са 46 готвачи в заведения за бързо хранене, 30 машинни оператори, 42 оператори в центрове за обаждания и 23 салонни управители. Обявени са и места за продавач-консултанти, касиери, охранители, заварчици, шивачи, автомонтьори, масажисти и други професии.

За хора с основно или по-ниско образование има 32 свободни позиции. Търсят се хигиенисти, общи работници, строители, водопроводчици, дърводелци, монтажници и други работници.

Междувременно Министерството на труда и социалната политика реализира програмата „Избирам България“, насочена към българи, които се завръщат от чужбина, както и към хора, желаещи да се преместят в населено място с до 50 000 жители. Мярката се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“.