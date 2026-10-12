Банки, енергетика и добивна промишленост водят по печалба в България

Близо половината от общата печалба на десетте най-печеливши компании в България през 2025 г. се пада на банковия сектор. Това показват данните от класацията на Информационната система за българските предприятия (BEIS), поддържана от Българската стопанска камара.

Общият финансов резултат на компаниите в челната десетка е близо 7 млрд. лв., или около 3,58 млрд. евро. Спрямо 2024 г. печалбата им нараства с около 8%, а в сравнение с 2023 г. увеличението достига 28,8%.

Лидер е „Банка ДСК“ с печалба от 1,172 млрд. лв. (599 млн. евро). На второ място е „УниКредит Булбанк“ с 1,047 млрд. лв. (535,3 млн. евро), а тройката допълва Българският енергиен холдинг (БЕХ) с 909,8 млн. лв. (465,2 млн. евро).

Четири банки попадат в първите десет компании. Общата им печалба за годината е 3,315 млрд. лв., което представлява приблизително 47,6% от резултата на цялата група. Спрямо 2024 г. увеличението при тях е около 1%, а спрямо 2023 г. – 18,5%.

Не всички финансови институции обаче отчитат ръст. Печалбата на „УниКредит Булбанк“ намалява с 2,6% на годишна база, а тази на Обединена българска банка – с 0,5%.

Сред компаниите с най-видимо подобрение на резултатите е „ДПМ Челопеч“. Печалбата ѝ достига 587,6 млн. лв. (300,4 млн. евро) през 2025 г., след 428,6 млн. лв. година по-рано. Това е увеличение от 37,1% за една година, а спрямо 2023 г. ръстът е близо 196%.

Българският енергиен холдинг също отбелязва сериозно възстановяване – с 35% спрямо 2024 г., или увеличение от 235,9 млн. лв. Въпреки това резултатът му остава под отчетените през 2023 г. 1,106 млрд. лв.

Положителна тенденция се наблюдава и при „А1 България“. Телекомуникационната компания увеличава печалбата си от 580,4 млн. лв. през 2023 г. до 713,8 млн. лв. през 2025 г., което е ръст от 23% за две години.

Сред дружествата с понижение на годишна база са „Аурубис България“, чиято печалба намалява с 2,9%, и технологичната компания „Амюзнет Интерактив“ – със 7,1%. Въпреки спада второто дружество остава с резултат значително над този от 2023 г.

Данните очертават присъствието на няколко основни сектора сред най-печелившите компании в страната – освен банковото дело и енергетиката, това са добивната промишленост, металургията, телекомуникациите, презастраховането и технологичният бизнес.