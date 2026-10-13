„Устойчивостта започва у дома“: какво означава това за Пловдив

От бурята до „Марица Гардънс“: готов ли е градът под тепетата за природните рискове? Въпросът е особено актуален днес в Международния ден за намаляване на риска от бедствия – 13 октомври.

Международната кампания на ООН „Устойчивостта започва у дома“ през 2026 г. насочва вниманието към безопасността на жилищата и рисковете, свързани с мястото, на което се строи

В Пловдив този въпрос придобива конкретно измерение с казуса „Марица Гардънс“ и споровете около строителството край реката

На 13 октомври се отбелязва Международният ден за намаляване на риска от бедствия – инициатива на Организацията на обединените нации, насочена към повишаване на осведомеността за опасностите от природни и други бедствия и начините за ограничаване на последиците от тях.

Денят се отбелязва от 1989 г., когато Общото събрание на ООН призовава за насърчаване на глобална култура на превенция и намаляване на риска от бедствия. Целта е да се привлече вниманието към мерките, които могат да предпазят човешкия живот, поминъка и инфраструктурата, преди да настъпи бедствие.

„Устойчивостта започва у дома“

През 2026 г. международната кампания е под мотото „Устойчивостта започва у дома“ (Resilience Starts at Home). В центъра ѝ е домът – мястото, което трябва да осигурява защита, но при определени условия може да се превърне и в източник на риск.

Според Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия безопасността зависи не само от действията на отделния човек, но и от начина, по който се планират, изграждат и поддържат жилищата.

Сгради, разположени в рискови райони, недостатъчно устойчиви конструкции и липса на подходяща поддръжка могат да увеличат опасността при наводнения, екстремни горещини, бури и други бедствия.

Кампанията призовава институциите да прилагат по-строги и съобразени с рисковете правила за строителство и устройствено планиране, а домакинствата да разполагат с достъпна информация за опасностите и начините за реакция.

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Посланието на ООН „Устойчивостта започва у дома“ има пряка връзка и с казуса „Марица Гардънс“ в Пловдив, където жилищно строителство непосредствено до река Марица и в близост до дигата постави въпроси за устройственото планиране и безопасността на средата, в която хората живеят.

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Кампанията на ООН напомня, че устойчивото жилище не зависи само от качеството на самата сграда, а и от това къде се строи, как се оценяват рисковете и доколко решенията на институциите защитават хората и общностите. Това е и по-широкият въпрос, който поставя случаят край Марица: превенцията трябва да започва още при планирането, а не едва когато възникне спор или опасност.

Сред основните послания на тазгодишната кампания е, че никой не бива да бъде принуждаван да избира между достъпно и безопасно жилище. Устойчивостта трябва да бъде достъпна за всички, включително за хората в уязвимо положение.

Екстремните явления също напомниха за уязвимостите на града

През последната година Пловдив не преживя природно бедствие с мащабите на големите наводнения от минали години в региона, но няколко инцидента показаха колко бързо екстремното време може да наруши нормалния живот в града.

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В края на юли 2026 г. мощна буря с поройни валежи, градушка и силен вятър остави след себе си над 400 паднали дървета и големи клони, наводнени улици и блокирани автомобили. Отново сериозно засегнат беше район „Южен“, където проливният дъжд наводни улици в Кючук Париж на фона на незавършените инфраструктурни съоръжения по Южния обходен колектор. Подобни ситуации показват, че последиците от природните явления зависят не само от силата им, но и от готовността на инфраструктурата да поеме натоварването, поддръжката на градската среда и навременната реакция на институциите. Именно тази връзка между риска, планирането и превенцията е сред акцентите на тазгодишната кампания на ООН.

Защо превенцията е важна

Намаляването на риска от бедствия включва не само действията по време на извънредна ситуация, но и подготовката много преди нейното настъпване. Информираността, ранното предупреждение, безопасното строителство и координацията между институциите и местните общности могат да ограничат загубите и да улеснят възстановяването.

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На ниво домакинство подготовката може да включва познаване на рисковете в района, план за действие и евакуация, предварително определен начин за връзка между членовете на семейството и наличност на необходимите лекарства, вода, фенерче и важни документи при извънредна ситуация.

Международният ден на 13 октомври напомня, че намаляването на риска от бедствия е споделена отговорност.

Готова ли е Община Пловдив за справяне с бедствия и аварии?

Подготовката започва от дома, но изисква и последователни действия от страна на институциите, бизнеса и обществото.