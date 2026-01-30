Съдба на Елените може да застигне и Пловдив

Жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармират за строеж върху дигата на река Марица, който застрашава хора, блокове и екосистема

Жители на жилищен комплекс „Марица Гардънс“ в Пловдив сигнализираха в редакцията на Под тепето за планирано строителство в непосредствена близост до река Марица, върху дигата откъм южната част на комплекса. По думите им проектът крие сериозни рискове както от наводнения, така и за конструктивната сигурност на съществуващите сгради, както и за речната екосистема.

Според подателите на сигнала, по данни от официалните карти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, имотът попада в зона с висок риск от наводнения и в биокоридор. Въпреки това на терен вече се наблюдават подготвителни дейности (бел. ред.: виж снимката на корицата), което поражда съмнения относно законосъобразността на разрешителните и спазването на ограниченията за застрояване.

В южната част на комплекса са разположени пет блока, като три от тях са свързани с обща подземна улица, а останалите два – с отделна подземна улица.

По информация на живущите, инвеститорът планира изграждането на нова жилищна сграда с подземен паркинг и около 35 апартамента, разположена успоредно на подземната улица на трите блока.

Към инвестиционното намерение се предвижда и изграждане на нова улица, която ще бъде прилепена непосредствено до оградите на имотите на живущите на първите етажи. Това, според хората, ще доведе до допълнително натоварване на терена и на съществуващата подземна инфраструктура.

Жителите твърдят, че още при предишни изкопни дейности за полагане на ВиК тръби в района вече са се появили щети по сградите.

„Само от копаенето и последващото трамбоване започнаха напуквания на стени, отлепяне на подови плочки и спуквания. До този момент не сме имали никакви проблеми“, посочват те.

Според тях, новото строителство с подземен паркинг в непосредствена близост до съществуващите подземни улици и комуникации крие реален риск за стабилността на сградите и за безопасността на живущите.

Освен конструктивните опасения, хората алармират и за потенциално унищожаване на хабитати на прелетни птици и диви патици, които обитават района покрай реката.

По случая вече е подаден сигнал до множество институции, придружен от подписите на над 200 жители. Те настояват за проверка от страна на Община Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ и други компетентни органи.

Жителите правят и паралел с трагичните наводнения в курортен комплекс „Елените“ от миналата година, които показаха до какви тежки последици могат да доведат пропуски в планирането, контрола и подценяването на риска от наводнения.

Под тепето изпрати запитвания към отговорните институции, очаквайте продължение по темата.