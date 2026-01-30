Съдба на Елените може да застигне и Пловдив
Жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармират за строеж върху дигата на река Марица, който застрашава хора, блокове и екосистема
Жители на жилищен комплекс „Марица Гардънс“ в Пловдив сигнализираха в редакцията на Под тепето за планирано строителство в непосредствена близост до река Марица, върху дигата откъм южната част на комплекса. По думите им проектът крие сериозни рискове както от наводнения, така и за конструктивната сигурност на съществуващите сгради, както и за речната екосистема.
Според подателите на сигнала, по данни от официалните карти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, имотът попада в зона с висок риск от наводнения и в биокоридор. Въпреки това на терен вече се наблюдават подготвителни дейности (бел. ред.: виж снимката на корицата), което поражда съмнения относно законосъобразността на разрешителните и спазването на ограниченията за застрояване.
В южната част на комплекса са разположени пет блока, като три от тях са свързани с обща подземна улица, а останалите два – с отделна подземна улица.
По информация на живущите, инвеститорът планира изграждането на нова жилищна сграда с подземен паркинг и около 35 апартамента, разположена успоредно на подземната улица на трите блока.
Към инвестиционното намерение се предвижда и изграждане на нова улица, която ще бъде прилепена непосредствено до оградите на имотите на живущите на първите етажи. Това, според хората, ще доведе до допълнително натоварване на терена и на съществуващата подземна инфраструктура.
Жителите твърдят, че още при предишни изкопни дейности за полагане на ВиК тръби в района вече са се появили щети по сградите.
„Само от копаенето и последващото трамбоване започнаха напуквания на стени, отлепяне на подови плочки и спуквания. До този момент не сме имали никакви проблеми“, посочват те.
Според тях, новото строителство с подземен паркинг в непосредствена близост до съществуващите подземни улици и комуникации крие реален риск за стабилността на сградите и за безопасността на живущите.
Освен конструктивните опасения, хората алармират и за потенциално унищожаване на хабитати на прелетни птици и диви патици, които обитават района покрай реката.
По случая вече е подаден сигнал до множество институции, придружен от подписите на над 200 жители. Те настояват за проверка от страна на Община Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ и други компетентни органи.
Жителите правят и паралел с трагичните наводнения в курортен комплекс „Елените“ от миналата година, които показаха до какви тежки последици могат да доведат пропуски в планирането, контрола и подценяването на риска от наводнения.
Под тепето изпрати запитвания към отговорните институции, очаквайте продължение по темата.
Един коментар
Когато техните блокове се строяха до реката не бяха против, нали.
Не са оставили място и за обществена улица щото са „затворен комплекс“.
Земята като е на инвеститора може да си строи каквото си реши щом е законно, ама сега на някои ще им се скрие гледката и е драма.