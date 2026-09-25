Все повече подкрепа за 50-метрова зелена зона по Марица в Пловдив

Инвеститорът Тодор Узунов: „Строежът е законен“, актът за нарушенията се обжалва

Петицията за запазване на 50-метрова зелена зона по цялото поречие на Марица в Пловдив набира все по-голяма публичност. Подписката вече получава национално внимание, стана ясно днес. Инициативата, започна след протестите на пловдивчани от жилищен комплекс „Марица Гардънс“ срещу строителството върху дигата на реката и спор, че то се извършва в биокоридор.

Жители на „Марица Гардънс“ искат 50-метрова зелена зона по цялата Марица

Гражданите настояват въпросът за бъдещето на речния коридор да бъде решен цялостно, а не парцел по парцел. Искането е по цялата дължина на Марица в границите на града да бъде запазена зона с ширина минимум 50 метра от брега, предназначена за зелени площи, паркове, спорт, разходки и свободен обществен достъп.

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Петицията е започната на 16 септември от Ива Димитрова. Към момента тя има над 200 подписа, включително от София и други градове на страната, Можете да я видите в платформата за петиции.

„Не може да работим на парче“

„Трябва да има генерална концепция относно пространствата по цялото поречие на река Марица“, заявяви днес в репортаж по NOVA телевизия Ива Димитрова, една от инициаторките.

По думите ѝ цялото поречие трябва да бъде със свободен достъп и да бъде определено като зона за отдих, спорт и детски площадки, вместо отделни участъци да се развиват самостоятелно.

Гражданите посочват още значението на реката като зелен коридор и като пространство, което трябва да остане достъпно за пловдивчани.

Самата петиция поставя конкретни приоритети – зелени площи и дървесна растителност, пешеходни алеи, велоалеи, спортни и рекреационни пространства, паркове, опазване на биоразнообразието и свободен обществен достъп.

Петицията тръгна от конкретен строеж

Инициативата е пряко свързана с продължаващия казус около жилищното строителство в близост до дигата на Марица в район „Марица-Север“.

„Под тепето“ следи темата от началото на годината – от първите сигнали на жители и проверките на институциите, през протестите и започналото строителство, до заповедта на кмета за спирането му и последвалите съдебни производства.

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Последно Върховният административен съд остави в сила спирането на строежа. Това решение обаче не представлява произнасяне по същество дали строежът е законен или незаконен.

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Сега гражданското искане разширява фокуса – от конкретния имот към начина, по който ще се развиват бреговете на Марица в целия град.

Инвеститорът: „Строежът е законен“

На фона на гражданската инициатива инвеститорът арх. Тодор Узунов заявяви в репортажа, че строежът е законен.

„Строежът е законен. Няма съдебно решение, което да отменя строителното разрешение. Няма съдебно решение, което да отменя заповедта за ПУП“, казва Узунов.

По думите му актът за установяване на нарушения е подписан от главния архитект Константин Атанасов и в момента се обжалва.

„Вярваме на съда“, заявява още той.

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От Община Пловдив посочват пред телевизията, че при извършените проверки са установени пропуски и именно заради тях кметът е издал заповедта за спиране на строежа.

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Така към момента остават две паралелни линии на казуса – съдебният спор около конкретния строеж и гражданското настояване за по-общо решение за бъдещето на зелената зона край Марица.

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След месеци, в които спорът се води около един конкретен имот, въпросът вече е поставен много по-широко: какво място ще има Марица в бъдещия град – като свободен зелен коридор или като поредица от отделни терени със собствено развитие.

„Под тепето“ ще продължи да следи и двете линии на казуса.