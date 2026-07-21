Утрото след бурята: Пловдив под вода и клони – СНИМКИ

След поройния дъжд и силния вятър Пловдив посрещна утрото с наводнени улици, паднали клони и множество щети. Кадрите, показващи последиците, са от различни части на града – ул. „Иван Вазов“, района около Второ РУ, бул. „Шести септември“, ул. „Младежка“ и други места, където стихията остави видими следи. Градът буквално изглежда като опустушен, а отстраняването на щетите ще отнеме дни. Унищожени са стотици дървета.

14 екипа на пожарната работиха през цялата нощ в Пловдив

Паднали дървета и наводнен бул. „Копривщица“ в „Западен“

Към 05:30 часа в Оперативния център на РДПБЗН-Пловдив са постъпили 430 сигнала, свързани с интензивния дъжд, силния вятър и гръмотевичната буря. От 05:30 часа досега екипите продължават да отработват и произшествия основно за паднали дървета.