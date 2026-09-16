След месеци на сигнали за строителството край реката гражданите настояват за трайна защита на зелената ивица в целия град

Историята със строежа край „Марица Гардънс“ вече излиза извън границите на конкретния спорен парцел. Жители на комплекса изпратиха до редакцията на „Под тепето“ петиция, с която настояват по цялата дължина на река Марица в границите на Пловдив да бъде запазена зелена зона с ширина минимум 50 метра от брега.

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Идеята е в тази зона приоритет да имат зелените площи, парковете, дървесната растителност, пешеходните алеи, велоалеите, спортът и рекреацията, както и свободният обществен достъп до реката.

Петицията идва след месеци на напрежение около строителството непосредствено до дигата и в близост до коритото на Марица. „Под тепето“ следи казуса от началото на годината – от първите сигнали на живеещите в „Марица Гардънс“, през проверките и различните институционални позиции, до спирането на строежа и съдебните производства.

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От конкретния строеж към целия бряг

В текста на петицията гражданите поставят въпроса по-широко: как да бъде запазен брегът на Марица като непрекъснат зелен коридор, а не зелените пространства край реката да се превръщат постепенно в отделни строителни терени.

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Сред посочените от тях аргументи са запазването на зеления коридор през града, подобряването на градския микроклимат и качеството на въздуха, съхраняването на местообитанията и биоразнообразието, достъпът до реката и създаването на естествен буфер между водното течение и градската среда.

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Жителите посочват и ролята на зелената ивица за превенцията и управлението на риска от наводнения.

Те настояват Община Пловдив и компетентните институции да предприемат действия за определяне и трайно запазване на непрекъсната 50-метрова зелена зона по цялото протежение на Марица в рамките на града.

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Това към момента е гражданско искане, а не въведена с тази петиция забрана за строителство. За да стане подобна идея действащо правило, тя би изисквала съответните устройствени, нормативни и административни действия от компетентните институции.

Марица като зелената ос на града

Идеята за по-широко използване на бреговете на Марица за зелени, спортни и рекреационни пространства не е нова за Пловдив. В общински документи и проекти през годините са разглеждани различни концепции за развитие на речния коридор, включително заливни тераси, зони за спорт и рекреация и запазване на дървесни групи.

Сега жителите на „Марица Гардънс“ настояват този разговор да получи конкретно измерение – 50 метра зелена зона по цялата дължина на реката в границите на Пловдив.

Петицията завършва с призив Марица да остане „зелена, достъпна и защитена – за всички“.

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А докато гражданите поставят този въпрос, съдебната история със спорния строеж край „Марица Гардънс“ продължава. Последното определение на ВАС остави в сила предварителното изпълнение на кметската заповед за спиране на строителството. Върховният съд изрично не се е произнасял по същество дали строежът е законен или незаконен – този спор продължава отделно.

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„Под тепето“ ще продължи да следи и двете линии на историята – какво ще се случи с конкретния строеж и дали Пловдив ще намери по-трайна защита за зелените пространства край Марица.

Вижте пълния текст на петицията тук.