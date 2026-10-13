Дрон удари малтийски търговски кораб край Бяла

Търговски кораб под малтийски флаг е бил поразен от дрон в Черно море, на около 15 морски мили от брега срещу град Бяла, област Варна. По първоначална информация при инцидента са пострадали 12 души.

Сигналът за атаката срещу плавателния съд „CHELSEA 3“ е подаден в 01:57 ч. през изминалата нощ от дежурния на „Варна трафик“ към Районния център 112 във Варна.

След получаването му информацията е предадена на полицията, „Морска администрация“, Главна дирекция „Национална полиция“, Националната служба за охрана и местните власти. Предприети са действия за транспортиране на пострадалите до пристанище Варна.

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Към района е изпратен гранично-полицейският кораб „BURGAS“.

По данни на специализираното издание Maritime.bg, „CHELSEA 3“ е 136 метра дълъг кораб за генерални товари с дедуейт 5827 тона. Построен е през 2006 г.

Плавателният съд е пътувал от турското черноморско пристанище Гиресун към Джурджулещ. Според Maritime.bg корабът е собственост и се управлява от компания, базирана в Украйна.

При последната му инспекция, проведена на 12 август в Бари, Италия, са установени 11 несъответствия. Те обаче не са довели до задържане на плавателния съд.

Към момента няма допълнителна официална информация за обстоятелствата около атаката и естеството на получените от екипажа наранявания.

Снимката е илюстративна/Maritime.bg