Работодателските организации подкрепиха по принцип, а синдикалните организации под условие проект за промени в Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Това бе и една от точките на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Социалният министър Наталия Ефремова припомни промените в КСО за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, съобщава https://news.bg/politics/rabotodateli-i-sindikati-podkrepiha-promeni-v-naredba-za-pensionnoto-osiguryavane.html. Това наложи привеждане в съответствие на множество нормативни актове, един от които е тази наредба, като целта на предложения проект е да се отстранят несъответствия, по думите ѝ.

С предложените текстове се създават ясни правила за формиране на попечителските съвети, прецизират се правилата за функциите на попечителските съвети, случаите на прекратяване на мандата на попечителските съвети, регламентира се възможност по изключение заседанията да се провеждат дистанционно.

Според нея предложените промени ще създадат условия за по-добро функциониране на попечителските и консултативните съвети.

В рамките на настоящото изменение трябва да бъдат прецизирани измененията, които се отнасят до функциите на попечителските и консултативни съвети, смята Валери Апостолов от КТ „Подкрепа“. Той е убеден,че има нужда от това нормативно възложените им функции да бъдат съобразени с функциите и ролите на тези органи.

От КНСБ възразиха срещу предвиденото освобождаване на попечителските съвети в случаите, в които в две последователни заседания членове не са участвали в заседание по неуважителни причини.

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, от Българската търговско-промишлена палата, от Асоциацията на индустриалния капитал в България и от Българската стопанска камара изразиха подкрепата си към предложените промени.

Относно прекратяването на мандата на член на попечителски съвет при неучастие на минимум две заседания по неуважителни причини Диана Йорданова, заместник-председател на комисията за финансов надзор, посочи, че всеки попечителски съвет работи на база правилата си за работа, които се съгласуват след постигнато съгласие между работодателски и синдикални организации и самото пенсионно-осигурително дружество, което означава, че тези правила могат да бъдат променени.

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