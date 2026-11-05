Служители в EVN отмениха протест след постигнато споразумение за увеличение на заплатите

Обявеният от Независимата синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ) за тази вечер протест на работници и служиители в EVN пред централата на дружеството в Пловдив се отменя. Профсъюзите и ръководството на компанията са постигнали компромисно споразумение след преговори за увеличение на основните работни заплати, стана ясно тазии сутрин.

За постигнатата договореност съобщиха от НСФЕБ, която е сред организаторите на протестните действия.

„Джентълменско споразумение“ между двете страни е постигнато тази сутрин, съобщи председателят на федерацията Марина Стоянова. Договореността отменя активните протестни действия, обявени за днес, 5 ноември.

Синдикалните организации в EVN са настоявали за 10% увеличение на основните работни заплати. До снощи исканията им не бяха удовлетворени, което доведе до обявяването на протест пред централата на дружеството на ул. „Христо Г. Данов“ 37 в Пловдив, насрочен за 19 часа.

Социалното напрежение в компанията се изостри в началото на октомври, след като преговорите между социалните партньори приключиха с едностранно определяне от работодателя на процента за увеличение на възнагражденията.

Според синдикатите предложеното увеличение е било значително под ръста на малката потребителска кошница в страната от 8,9% и на заплащането в частния сектор през предходната година – 11,5%.

Към момента не са оповестени конкретните параметри на постигнатото споразумение и дали договореното увеличение достига първоначално поисканите от синдикатите 10%.