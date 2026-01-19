Работодателите против промени в социалното осигуряване

Бизнесът предупреждава за допълнителна тежест и липса на оценка на въздействието върху икономиката

Българската стопанска камара (БСК) изрази сериозни резерви към предложените промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесени от Министерството на финансите. Това става ясно от официално становище на работодателската организация, изпратено до институциите. Позицията се разпространява днес, докато Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъжда Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

От БСК предупреждават, че част от текстовете в законопроекта могат да доведат до допълнителна финансова тежест за бизнеса, без да са подкрепени с достатъчно аргументи и предварителна оценка на въздействието. Според Камарата липсва ясен анализ за дългосрочните ефекти върху осигурителната система и икономиката като цяло.

Работодателската организация изразява несъгласие с предложения, които променят осигурителните параметри без широко обществено обсъждане и без участие на социалните партньори. От БСК настояват за запазване на принципите на предвидимост и стабилност в осигурителната политика, както и за по-активен диалог между държавата, бизнеса и синдикатите.

Становището подчертава, че всяка промяна в социалноосигурителното законодателство следва да бъде внимателно балансирана, за да не се застраши конкурентоспособността на предприятията и заетостта.