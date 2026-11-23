Служителите настояват и за промяна в изискванията за заемане на длъжността социален работник – висшето образование да стане задължително условие

Служители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив се включиха в националната предупредителна стачка на държавните служители и спряха работа за един час днес. Основното им искане е увеличение на възнагражденията с 350 евро, което според синдикатите трябва да компенсира натрупаната инфлация и загубата на покупателна способност.

„Заплатите в администрацията са много ниски, не само в нашата, а в цялата администрация в страната“, заяви София Божанова, председател на синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ в Агенцията за социално подпомагане.

По думите ѝ възнаграждението на новоназначен социален работник е около 750 евро, като след удръжките сумата за получаване пада до приблизително 650 евро. Това прави професията непривлекателна за младите хора и затруднява задържането на нови кадри в системата.

Както Под тепето ви съобщи по-рано днес Държавни служители излизат на протест заради ниските заплати.

„Младите колеги, за съжаление, се отказват да останат да работят в системата“, коментира Божанова. Според нея така постепенно се губи потенциалът за обновяване на администрацията, а в нея остават все по-малко възможности за привличане на нови служители.

Друго основно искане на протестиращите е промяна в класификатора на длъжностите, така че за заемането на позицията социален работник да се изисква висше образование. В момента формалното условие е средно образование, въпреки че по данни на синдикалния представител 99% от работещите на тези позиции са с висше.

Божанова обясни, че това има и косвено отражение върху възнагражденията. При преговори за увеличение на заплатите образователното изискване се използва като аргумент срещу по-високо заплащане, въпреки реалната квалификация на служителите. Според нея това поставя висшистите в неравностойно положение.

По време на едночасовата стачка част от служителите продължиха да обслужват граждани, а чакащите за социални услуги проявиха разбиране към протеста. Синдикалният представител подчерта, че работещите съжаляват за неудобството, което създават на хората, особено на тези с увреждания. При спешна необходимост гражданите няма да бъдат оставени без обслужване.

По думите на Божанова обаче принципът на стачката е преустановяване както на работата, така и на приема на граждани за определения час.

Протестът е част от национална щафетна стачка на служителите в държавната администрация, която ще продължи до 1 декември. Очаква се в нея последователно да се включат и служители на Агенцията по заетостта, Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и други администрации с искания за по-високи възнаграждения.