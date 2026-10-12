Общината предлага да се отнема разрешителното на търговски обекти след две нарушения, потвърдени с влезли в сила наказателни постановления.

Промените в наредбата влизат за гласуване в Общинския съвет на 15 октомври.

Само две нарушения на правилата за работно време могат да се окажат достатъчни, за да загуби търговски обект в Пловдив разрешението си да работи след обичайно установения час. Това предвижда един от ключовите текстове в проекта за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, който ще бъде разгледан на предстоящата сесия на Общинския съвет в четвъртък, на 15 октомври.

Според предложението, внесено от заместник-кмета на Пловдив Ангел Славов, при установени две нарушения от търговски обект, за които има влезли в сила наказателни постановления, разрешението за удължено работно време се отнема.

Санкцията е насочена към обекти, при които нарушенията не са единичен случай, а са установени по административен ред и наказателните постановления вече са окончателни. Изискването за влизането им в сила е съществено, тъй като не позволява разрешителното да бъде отнемано само въз основа на съставени актове за установяване на административни нарушения.

Припомнняме, че в първоначално публикувания проект за обсъждане бе предвидено разрешението за удължено работно време на търговските обекти да се отнема при констатирани 2 нарушения само въз основа на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). След постъпили в срок юридически възражения, че АУАН е само първичен документ и не доказва окончателно вина. Като и, че отнемането на разрешение преди наказателното постановление да е влязло в сила (или докато се обжалва в съда) нарушава презумпцията за невиновност, текстът е бил променен. Община Пловдив е приела тези съображения и е прецизирала разпоредбата (в § 7, т. 3 от проекта). В окончателния вариант отнемането на разрешението ще се прилага едва след като има 2 влезли в сила наказателни постановления за неспазване на работното време.

Промяната засяга един от инструментите, с които общината може да контролира работата на търговски обекти в часовете, когато шумът и нарушаването на обществения ред са особено чувствителни за живеещите наблизо. От една страна, тя дава реален лост на Общината и контролните органи да спрат системните нарушители (заведения, нощни клубове и денонощни магазини), които смущават спокойствието на гражданите през нощта. От друга страна, изискването за влезли в сила наказателни постановления защитава изрядните търговци от субективно или прибързано отнемане на права.