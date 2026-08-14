Димитър Рачков идва на Античния театър с „Рачков и жените“

Любов, секс, провали, победи и абсурдни ситуации излизат на сцената на Античния театър в Пловдив на 14 август. Димитър Рачков ще представи спектакъла „Рачков и жените“, който обещава два часа комедия, лични истории и неочаквани обрати.

Спектакълът е своеобразен комедиен „наръчник за оцеляване“ в сблъсъка между мъжкия и женския свят. Историите са вдъхновени от отношенията на Рачков с жените в неговия живот, но са художествено преработени – с преувеличения, промени и, както обещават създателите, сменени имена на дамите. Е, не на всички.

Публиката може да очаква неудобни въпроси, смешни отговори и ситуации, в които любовта невинаги върви по план. В центъра са вечните теми за връзките, раздялата, секса, самотата и надеждата, че рано или късно всеки ще намери своята половинка.

Сред изненадите в спектакъла е и нестандартно предложение за брак.

„Рачков и жените“ е режисиран от Ивайло Христов, а сценарист е Иван Ангелов.

Представлението започва в 21:00 часа на 14 август на Античния театър в Пловдив.

А въпросът към публиката е само един: готови ли сте да се обвържете – поне за два часа?