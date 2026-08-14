Стрелба с арбалет в Пловдив след спор за куче

Конфликт между възрастен мъж и 18-годишен младеж в Пловдив завърши със стрелба с арбалет. При инцидента няма пострадали.

Случаят е от района на ул. „Добротич“ и бул. „Победа“ в Кършияка. Кадрите от случилото се са били публикувани в социалните мрежи на 11 август. На тях се вижда как 83-годишният мъж насочва арбалет към младия човек.

Полицията се е самосезирала след разпространението на видеото. В рамките на около час е започнала проверка, а служителите са установили както възрастния мъж, така и 18-годишния пловдивчанин.

83-годишният е отведен в Трето районно управление, където доброволно е предал арбалета. Оръжието е иззето от полицията.

По данни на криминалистите между двамата вече е имало напрежение. Повод за конфликтите била междублокова градинка, за която възрастният мъж полагал грижи. Според полицията той се е подразнил от кучето на младежа, което било в градинката. Между двамата вече е имало подобен спор и преди няколко месеца.

При конкретния случай арбалетът е бил използван на няколко метра от младежа. По думите на полицията няма данни възрастният мъж да е целял да го нарани.

Установено е още, че арбалетът е саморъчно изработен. По информация на криминалистите оръжието не попада сред забранените по действащото законодателство средства.

И двамата участници са заявили пред полицията, че съжаляват за случилото се и не възнамеряват да допускат ново напрежение помежду си.

Материалите по проверката са докладвани на Районната прокуратура в Пловдив, която предстои да прецени какви действия да бъдат предприети.