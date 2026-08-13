НАП наложи глоби за 1,95 млн. евро при проверките за еврото

Двойното обозначаване на цените приключи

Националната агенция за приходите е извършила 23 420 проверки за спазване на правилата при въвеждането на еврото, съобщи заместник-изпълнителният директор на НАП Христо Марков на съвместна пресконференция с Комисията за защита на потребителите.

Задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро започна на 8 август 2025 г. и приключи на 8 август 2026 г. От 9 август търговците вече трябва да изписват продажните цени в евро.

Същевременно до 9 август 2027 г. продължава да действа забраната за икономически необосновано увеличение на цените. Контролът по това изискване вече е в правомощията на КЗП.

Най-много проверки – в магазините за храни

В рамките на кампанията НАП е инспектирала над 4200 хранителни магазина, повече от 375 обекта за търговия с месо и риба, 857 бензиностанции и 501 паркинга.

Проверени са още 625 обекта, предлагащи медицински услуги, 668 заведения за бързо хранене и 868 кафенета и ресторанти.

В резултат са съставени 1635 акта за установяване на административни нарушения, а издадените наказателни постановления са 898. Общата стойност на наложените санкции е 1 951 657 евро.

По думите на Марков глобите представляват около 7% от извършените проверки. Той подчерта, че целта на контролната кампания е била защита на потребителите, а не натиск върху бизнеса.

НАП отчита плавен преход към еврото

Според институционалната оценка на ЕЦБ, БНБ и Европейската комисия преминаването към еврото е протекло без сериозни сътресения и без очаквания ценови шок. По данни, представени от НАП, инфлационният ефект от въвеждането на единната валута е бил около 0,3–0,4%.

От приходната агенция определят кампанията като най-мащабната по брой проверки, извършени досега от НАП.

Над 5000 проверки и по Черноморието

НАП отчете и резултатите от лятната си контролна кампания. От началото ѝ в страната са направени 5275 проверки, при които са съставени 1849 акта.

По Черноморието инспекциите са 2410, а нарушения са установени в 719 от проверените обекти – около 30%.

Особено висок е делът на нарушенията в Бургас, където те достигат около 40%. В момента под наблюдение са поставени 55 обекта – 40 в Бургаска и 15 във Варненска област.

От НАП призоваха гражданите също да участват в контрола – да проверяват касовите си бележки и да подават сигнали при установени нередности.