Протест пред БНТ: Искат Евровизия 2027 да бъде в София

Национален протест под надслов „Искаме Евровизия 2027 в София“ ще се проведе тази вечер пред сградата на Българската национална телевизия. Началото е в 18:00 часа.

Организаторите не са съгласни с решението домакин на следващото издание на конкурса да бъде Бургас. Според тях София има значително по-добри условия за провеждането на международно събитие от мащаба на Евровизия.

Като аргументи те посочват най-голямата многофункционална зала в страната, международното летище с директна връзка с центъра чрез метро, развитата транспортна инфраструктура и значително по-големия хотелски капацитет на столицата.

Протестиращите подчертават, че не противопоставят София на Бургас, а настояват за яснота около критериите, по които е избран градът домакин.

Повод за реакцията е и победата на DARA, която донесе на България правото да бъде домакин на конкурса през 2027 г. Самата певица вече заяви, че предпочита Евровизия да се проведе в София. Според организаторите именно столицата е най-подготвена да поеме събитие от подобен мащаб заради инфраструктурата, транспортната свързаност и възможностите за настаняване на международните гости.

В позицията си те отправят и политически обвинения, като заявяват, че решението може да е повлияно от политически съображения и че столицата е била „наказвана“ заради начина, по който гласуват софиянци.

„С цялото ни уважение към Бургас и бургазлии – това не е спор между два български града“, заявяват организаторите, според които въпросът е дали изборът на домакин е направен въз основа на обективни критерии.

Протестът ще се проведе пред сградата на БНТ тази вечер от 18:00 часа. Организаторите призовават гражданите да се включат и да настояват за промяна на решението.