Проучване на „Под тепето“ показва, че публиката все по-често избира собствено решение за комфорта си, а дизайнерските подложки на Studio Punkt вече се превръщат в част от фестивалния мърч

Журналистическо проучване на „Под тепето“ през последните натоварени дни за Античния театър показа, че все повече зрители идват подготвени за дългите летни спектакли. Докато едни носят от дома си възглавнички, сгъваеми постелки или тънки одеяла, други вече избират специално създадените дизайнерски подложки, които се предлагат като част от фестивалния мърч на Opera Open и са разработени от пловдивското Studio Punkt.

Снимките, направени от репортерите ни по време на последните две седмици, показват десетки посетители, които сами са намерили начин да направят престоя си върху древните каменни седалки по-комфортен.

За мнозина това вече е естествена част от подготовката за вечер на Античния театър – наред с бутилката вода, ветрилото или леката връхна дреха.

Тази тенденция напълно съвпада с практиката в редица антични театри в Европа, където публиката традиционно носи свои постелки или възглавници, а на някои места те могат да бъдат наети срещу символична сума.

Коментарите: „По-добре собствена постелка“

Публикацията на „Под тепето“ за липсващите възглавници на Античния театър предизвика десетки коментари в сайта и социалните мрежи. Общият тон на дискусията показа нещо любопитно – повечето читатели не настояват за връщането на старите подложки, а по-скоро за по-практично и хигиенично решение.

„Миналата година си купих по време на Opera Open постелка за сядане и чанта. Постелката си я нося на руло и сядам на нея“, споделя пловдивчанка – фен на фестивала.

Други също разказват, че отдавна носят свои постелки, а някои смятат, че старите възглавници са задържали влага и са били трудни за поддръжка.

От дискусия към решение

Междувременно „Под тепето“ научи, че около 1000 възглавници, изработени по инициатива на фондация „Пловдив 2019“, вече са предоставени за използване на Античния театър, а предстои и изработването на нови постелки за сядане.

Близо 1000 възглавници от меморипяна вече са доставени на ОИ „Старинен Пловдив“ потвърдиха за Под тепето от Общината.

Така темата, започнала с въпроса „Къде изчезнаха възглавниците?“, постепенно се превръща в разговор за това какъв е най-добрият модел за една от най-посещаваните културни сцени в България – общи възглавници, лични постелки или комбинация от двете.

Едно обаче вече е ясно – пловдивската публика се адаптира бързо и все по-често сама намира начин да направи вечерта на Античния театър по-удобна.