Двама пловдивски прокурори в битката за новия ВСС

Пловдив вече има двама кандидати в започналата процедура за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. И двамата са прокурори от Апелативната прокуратура в града

Тодор Деянов и Добринка Калчева са сред първите номинирани за прокурорската квота, а Калчева вече веднъж е била избирана от колегите си

Надпреварата за нов състав на Висшия съдебен съвет вече се раздвижва. Към 12 август са официално постъпили пет кандидатури от професионалната квота на магистратите, като четири от тях са за прокурорската квота, а една – за съдийската. За следователската квота все още няма издигнати кандидати.

Пловдив се оказва сред най-активните центрове в началото на процедурата. От града вече са номинирани Добринка Калчева, прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, и Тодор Деянов, заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив.

Две кандидатури от Пловдив

Кандидатурата на Тодор Деянов е внесена на 4 август.

Той има над 26 години юридически стаж, повече от 25 от които в съдебната система. Професионалният му път преминава през съдийската и прокурорската професия – бил е съдия и председател на Районния съд в Смолян, окръжен прокурор на Смолян, а през 2025 г. е назначен за заместник-апелативен прокурор в Пловдив.

Добринка Калчева е номинирана два дни по-късно – на 6 август.

Тя има над 28 години юридически стаж, започнал като следовател в Пловдив. От 2006 до 2014 г. е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, а от юли 2014 г. работи в Апелативната прокуратура в града. Калчева вече има и един особен факт в биографията си – тя беше избрана за член на ВСС от прокурорската квота през 2022 г., но не встъпи в длъжност заради прекратяването на процедурата за тогавашния състав на съвета.

Именно това е един от мотивите, с които колегите ѝ подкрепят новата ѝ кандидатура.

Кои са останалите кандидати?

Четирите кандидатури в прокурорската квота към момента са:

Маринела Тотева – прокурор във Върховната касационна прокуратура. Тя е първият номиниран кандидат в настоящата процедура и е подкрепена от свои колеги.

– прокурор във Върховната касационна прокуратура. Тя е първият номиниран кандидат в настоящата процедура и е подкрепена от свои колеги. Тодор Деянов – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив.

– заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив. Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

– прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив. Благовест Вангелов – окръжен прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас, издигнат от 18 свои колеги.

При съдиите засега има само една кандидатура – Васил Пеловски, съдия в Административен съд – Варна.

За следователската квота към 12 август няма официално постъпили кандидатури.

Пловдив отново е в центъра на процедурата

Това не е първият път, в който Пловдив има силно присъствие в професионалната квота. Още при предишната процедура Добринка Калчева беше избрана от прокурорите за член на ВСС.

Сега градът вече има двама свои представители сред първите четири кандидатури за прокурорската квота, а срокът за издигане на нови имена все още не е изтекъл.

Прокурорите могат да номинират кандидати до 23 август 2026 г., съдиите – до 6 септември, а следователите – до 20 септември.

Общото събрание на прокурорите за избора ще се проведе на 17 и 24 октомври, това на съдиите – на 31 октомври и 7 ноември, а на следователите – на 14 и 21 ноември.

Право на глас в прокурорската квота имат 1577 действащи прокурори, които ще гласуват в 29 избирателни секции в страната.

Така че списъкът далеч не е окончателен. До края на август предстои да стане ясно дали към двете пловдивски имена ще се присъединят и други кандидати от града или региона.