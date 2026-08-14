Сладка работилница с шоколади очаква децата в Стария град на 14 август

Сладко занимание за деца е следващото събитие от лятната програма „стАРТирай лятото 2026“ на ОИ „Старинен Пловдив“. На 14 август, петък, от 11:00 до 12:30 часа в Постоянната експозиция на Златю Бояджиев ще се проведе сладка работилница с шоколади „Гайо“.

Водещ на заниманието ще бъде Валя Ангелова, а работилницата е предназначена за деца на възраст от 7 до 12 години.

Любопитната история на семейство Гайо и тяхната Шоколадова фабрика сме ви разказвали в Под тепето.

Инициативата е част от програмата, която за трета поредна година през юли и август превръща Стария град в пространство за творчество, игри, открития и вдъхновение. В рамките на двата месеца са предвидени общо 11 творчески и образователни събития за деца и техните семейства – от работилници и LEGO ателиета до театър, пантомима, пешеходни турове и срещи с историята и изкуството на Пловдив.

Всички събития от програмата са с вход свободен.

За участие в сладката работилница е необходимо предварително записване на телефон 0896 935 299.