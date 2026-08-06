Заради огромния интерес организаторите пуснаха допълнителни места за концерта на 6 август в Античния театър. На сцената ще звучат и песните от новия албум, както и най-новият сингъл „Твоето секси аз“

Пловдив ще даде старт на националното турне „Миротворци“ на Миро. На 6 август изпълнителят ще излезе на сцената на Античния театър, откъдето започва музикалната му обиколка из страната.

Интересът към първия концерт се оказа толкова голям, че билетите бяха изчерпани предварително. Организаторите обявиха, че са пуснали допълнителни места, за да могат повече почитатели да станат част от откриващата вечер.

„Благодаря, Пловдив. Само три дни до старта на „Миротворци“, написа Миро в официалните си профили в социалните мрежи, а от екипа му обявиха началото на турнето с думите: „Първият концерт е напълно разпродаден“.

Турнето „Миротворци“ носи името на предстоящия нов албум на изпълнителя. В концертната програма Миро ще съчетае най-обичаните си хитове с нови песни, подготвени специално за обиколката.

Пловдивската публика ще бъде сред първите, които ще чуят на живо и най-новия му летен сингъл „Твоето секси аз“, чиято премиера беше само преди дни.

След концерта в Пловдив турнето ще продължи във Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен, а финалът ще бъде в зала 1 на НДК в София.

Националната обиколка идва след изключително успешната 2025 година за изпълнителя, белязана от разпродадено турне и мащабен 360-градусов спектакъл в „Арена 8888 София“.