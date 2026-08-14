Ограничават аварийната лента на АМ „Тракия“ в Софийска област

Временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала „Тракия“ в Софийска област заради премахване на крайпътна растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 6:30 до 13:00 часа ще се работи в участъка между 21-ия и 28-ия километър, в платното за София. По време на дейностите поетапно ще бъде ограничавано навлизането в аварийната лента.

Движението в основните две ленти – активната и изпреварващата, ще се осъществява без ограничения.

От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват временната сигнализация и да се движат със съобразена скорост. От пътната агенция предупреждават и да не се предприемат рискови изпреварвания в зоната на работата.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на АПИ и на телефон 0700 130 20.

Това е поредната организация на движение по „Тракия“ заради дейности по поддръжката на трасето. През последните дни крайпътна растителност беше премахвана и в други участъци на магистралата.