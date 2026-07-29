Третият фестивален ден е посветен на домакините от ФА „Тракия“ с концерт-спектакъл на Античния театър

Третият ден от 30-ия юбилеен Международен фолклорен фестивал в Пловдив ще бъде с български акцент. На 29 юли сцената на Античния театър ще бъде завладяна от домакините на фестивала – Фолклорен ансамбъл „Тракия“, които ще представят своя самостоятелен концерт-спектакъл.

Началото на спектакъла е в 20:00 часа. Публиката ще има възможност да се потопи в богатството на българските фолклорни традиции чрез хореографията, музиката и изпълненията на един от най-разпознаваемите български фолклорни ансамбли.

Международните участници също продължават своите изяви. В същата вечер съставите от Грузия, Мексико и Румъния ще гостуват с концерт в град Пещера.

По традиция фестивалната програма в Пловдив започва с дефиле на участниците от 17:30 часа по Главната улица, а от 18:00 часа на откритата сцена на площад „Стефан Стамболов“ ще има кратки концертни изпълнения.

Вечерните спектакли на Античния театър започват в 20:00 часа и са с вход свободен.

30-ото юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал продължава до 31 юли и събира участници от Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и България.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile