Двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев, застанаха пред Апелативния съд

Адвокатите на тийнейджърките настояха те да не бъдат снимани

Апелативният съд в Пловдив разглежда днес жалбите на двете непълнолетни обвиняеми срещу най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Само те от петимата обвиняеми за бруталното убийство на Младежкия хълм обжалват ареста си. Останалите три момчета не са подали жалби срещу определените им мерки и остават в ареста. Едното от момичетата е на 15 години, а другото – на 17 години.

Единствено момичетата, обвиняеми за убийството на Младежкия хълм, искат да излязат от ареста

Момичетата вече бяха в залата, когато съдиите влязоха. На заседанието присъства и една от майките на обвиняемите. Техните адвокати – трима за двете тийнейджърки, настояха девойките да не бъдат снимани. Очаквано съдебният състав обяви, че делото ще се гледа при закрити врати и помоли медиите да напуснат.

Защитата настоява момичетата да бъдат освободени или да им бъде определена по-лека мярка за неотклонение. От своя страна прокуратурата иска постоянен арест.

Делото се разглежда на фона на силно обществено напрежение след убийството на Георги Кузев.

Масов протест пред съда заради убийството на Георги Кузев

Пред Съдебната палата продължава протестът в памет на 37-годишния мъж. Част от хората скандират „Убийци!“ под прозорците на съда.

37-годишният мъж от Кричим е нападнат на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. По данни, представени при първото разглеждане на мерките, побоят е продължил повече от час. По случая са обвинени петима непълнолетни – три момчета и две момичета, като прокуратурата твърди, че престъплението е извършено в съучастие, по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Очаквайте подробности.