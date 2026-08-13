Световното гребане благодари на Пловдив за отличната организация

Президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан и Изпълнителният директор Винсент Гайар изпратиха специално благодарствено писмо до Организационния комитет на първенството на планетата за мъже и жени до 19 години в Пловдив и неговия председател Иван Попов.

В него те подчертават отличната организация на шампионата, творчеството и иновациите, проявени от домакините и доброволците и положителните отзиви от отборите.

Благодарственото писмо на Световното гребане:

Уважаеми Иван,

От името на Изпълнителния комитет на Световното гребане бихме искали искрено да Ви благодарим и да Ви поздравим за успешната организация на Световното първенство по гребане до 19 години през 2026 г.

Шампионатът премина при огромен успех, като получихме положителни отзиви от множество федерации, които високо оцениха гостоприемството и професионалната организация, демонстрирани от Организационния комитет в Пловдив.

В Пловдив бяха посрещнати над 600 състезатели от 55 държави. Церемонията по откриването на Римския стадион беше прекрасен начин да бъде представена богатата история на Пловдив и да бъде отбелязано това специално събитие за младите спортисти. В тази връзка бихме искали да отправим специална благодарност към Найден Тодоров за творческия подход при подготовката и впечатляващото провеждане на церемонията.

Както винаги, за нас беше удоволствие да работим с всички членове на Организационния комитет, които през цялото време на събитието бяха проактивни, отзивчиви и гъвкави. Тяхното позитивно отношение, готовността да помагат и способността им да се адаптират към нуждите на всички участници допринесоха за безпроблемното провеждане на шампионата.

Всеотдайните доброволци се погрижиха за всеки детайл и гарантираха, че нуждите на състезателите са изцяло обезпечени.

Бихме искали да изкажем специална благодарност и на Никола Господарски за иновативните мерки за охлаждане, осигурени за състезателите, както и на медицинския и спасителния екип, чийто професионализъм и постоянна готовност за реакция бяха високо оценени през целия шампионат.

Още веднъж Ви благодарим за всички положени усилия.

Очакваме с нетърпение да се завърнем в Пловдив догодина за Световните първенства по гребане за младежи до 23 и до 19 години през 2027 г.

С уважение,

Жан-Кристоф Ролан

Президент

Винсент Гайар

Изпълнителен директор