Античният театър посреща ансамблите от Грузия, Мексико и Румъния в четвъртата фестивална вечер

Четвъртият ден от 30-ия Международен фолклорен фестивал ще предложи нова среща с традициите на три държави. На 30 юли сцената на Античния театър ще бъде домакин на концерт на ансамблите от Грузия, Мексико и Румъния, които ще представят богатството на своята музика, танци и фолклорни традиции. Началото е от 20:00 часа, а входът е свободен.

Както във всеки фестивален ден, програмата започва в 17:30 часа с пъстро дефиле на участниците по Главната улица – от „Дом Левски“ до площад „Стефан Стамболов“. От 18:00 часа на сцената пред Общината съставите ще представят кратки откъси от своите програми, преди вечерния спектакъл на Античния театър.

Докато Пловдив посреща ансамблите от Грузия, Мексико и Румъния, съставите от Перу и Черна гора ще изнесат концерт в Пещера като част от съпътстващата програма на фестивала.

30-ото юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал продължава до 31 юли и събира в Пловдив състави от шест държави и три континента. Финалът ще бъде поставен с тържествен гала концерт на Античния театър в петък вечер.