Евровизия ще е в Бургас

Бургас спечели битката за домакинството на „Евровизия 2027“ и ще приеме 71-вото издание на конкурса през май догодина. Решението е на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) след финалната оценка на кандидатурите на Бургас и София.

Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал е насрочен за 15 май 2027 г. Така България ще бъде домакин на конкурса за първи път след победата на DARA през май тази година.

Дара и България с победа на Евровизия

При избора са били оценявани редица фактори – възможностите на залата, транспортът, хотелската база, сигурността и способността на града да посрещне огромния международен поток от артисти, делегации, журналисти и фенове.

Бургас ще използва не само основната сцена, но и различни пространства в града за съпътстващата програма. Сред тях са локации край морето и в централната градска част.

Домакинството ще донесе и традиционната инфраструктура на конкурса – EuroClub, EuroVillage, фен зони, концерти и официалната церемония на Тюркоазения килим преди началото на състезателната програма.

Бургас и София бяха последните два кандидата, след като в предходния етап от надпреварата отпаднаха Пловдив и Варна. Четирите града първоначално подадоха кандидатури пред БНТ, която оглави процедурата по избора в партньорство с EBU.

За морския град това ще бъде възможност да попадне във фокуса на милиони зрители по света и да посрещне хиляди гости по време на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа.