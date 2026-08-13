Евровизия ще е в Бургас
Бургас спечели битката за домакинството на „Евровизия 2027“ и ще приеме 71-вото издание на конкурса през май догодина. Решението е на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) след финалната оценка на кандидатурите на Бургас и София.
Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал е насрочен за 15 май 2027 г. Така България ще бъде домакин на конкурса за първи път след победата на DARA през май тази година.
Дара и България с победа на Евровизия
При избора са били оценявани редица фактори – възможностите на залата, транспортът, хотелската база, сигурността и способността на града да посрещне огромния международен поток от артисти, делегации, журналисти и фенове.
Бургас ще използва не само основната сцена, но и различни пространства в града за съпътстващата програма. Сред тях са локации край морето и в централната градска част.
Домакинството ще донесе и традиционната инфраструктура на конкурса – EuroClub, EuroVillage, фен зони, концерти и официалната церемония на Тюркоазения килим преди началото на състезателната програма.
Бургас и София бяха последните два кандидата, след като в предходния етап от надпреварата отпаднаха Пловдив и Варна. Четирите града първоначално подадоха кандидатури пред БНТ, която оглави процедурата по избора в партньорство с EBU.
За морския град това ще бъде възможност да попадне във фокуса на милиони зрители по света и да посрещне хиляди гости по време на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа.
2 коментари
Поздравления за Бургас!
Уверени сме и искрено желаем той да предостави супер домакинство и така блестящо да представи както себе си, така и страната.
За Пловдив стъпка в правилната посока би било да се построи голяма модерна зала.
Градът има опит и дори традиции да организира и провежда събития с десетки хилядни публики. Както става ясно, обаче, не всичко става само на зелени поляни. Явно има случаи, когато ползване на голяма зала е задължително условие.
Подобно на други наши големи градове защо и вторият по големина и значение град да няма голяма модерна зала? Отдавна е време да се построи такава. В противен случай каквото и да се предприеме, ще води единствено до прахосване на талант и умения.
Идеално, браво! Бургас е точното мястото!