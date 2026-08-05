Зоро идва на Античния театър с музиката на Gipsy Kings и Владимир Зомбори в главната роля

Държавна опера – Русе представя мюзикъла за легендарния герой с фламенко ритми, саби и любовна история под звездите на Пловдив

Легендарният герой с черната маска ще оживее под звездите на Пловдив. Мюзикълът „Зоро“, представен от Държавна опера – Русе и Zorro USA LLC, гостува на Античния театър, като в главната роля на харизматичния герой влиза Владимир Зомбори.

Спектакълът пренася публиката в света на Диего де ла Вега – младия благородник, който се превръща в символ на справедливостта, свободата и защитата на онеправданите. От загадъчната черна маска до легендарния знак, оставян със сабята му, Зоро остава един от най-разпознаваемите герои в световната култура.

Мюзикълът съчетава приключенски сюжет, любовна история и енергията на фламенкото. В спектакъла звучат някои от най-популярните песни на Gipsy Kings, сред които „Bamboleo“, „Baila Me“ и „Djobi, djoba“, вплетени в историята за легендарния герой.

Режисьор на постановката е Ивайло Ненов, диригент-постановчик – Димитър Косев. Сценографията и костюмите са дело на Петя Боюкова, хореографията – на Наталия Осипова, а художественият превод – на Ваня Георгиева.

В спектакъла участват солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера – Русе, както и деца от Русенска детска опера.

Световната премиера на „Зоро“ е през 2008 г. в Лондон, след което мюзикълът е представян на сцени в Париж, Тел Авив, Москва, Рио де Жанейро и Амстердам. През 2009 г. продукцията получава пет номинации за престижните награди „Лорънс Оливие“, включително за най-добро шоу и най-добра хореография.

В българската версия Владимир Зомбори дебютира в жанра на мюзикъла в ролята на Зоро. До него на сцената ще бъдат Симона Бакалова като Луиза Пулидо, Деница Дончева и Глория Пенчева като Инес, Кадри Хабил като Рамон де ла Вега и още солисти на Държавна опера – Русе.