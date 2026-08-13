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Времето в Пловдив на 13 август 2026 г. ще се разхлади

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:52ч, четвъртък, 13 август, 2026
0 156 Преди по-малко от минута

Слънцето днес изгрява в 6 ч. и 31 мин. и ще ни пощади малко с няколко градуса по-ниски температури до залеза в 20 ч. и 31 мин. Продължителност на деня ще е точно 14 часа. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В четвъртък от североизток ще нахлува относително студен въздух и с него ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места в Горнотракийската низина и планините в региона ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа умерен североизточен вятър.

Температурите ще бъдат между 26° и 32° С.

Снимка: Ercivan Yilmaz

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:52ч, четвъртък, 13 август, 2026
0 156 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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