Световноизвестното американско сопрано ще излезе за първи път пред българска публика на сцената на Античния театър в рамките на OPERA OPEN

Една от най-големите звезди на съвременната оперна сцена – американското сопрано Надин Сиера, ще направи своя първи концертен дебют в България на 18 юли в Пловдив. Тя ще се превъплъти в емблематичната роля на Виолета Валери в операта „Травиата“ от Джузепе Верди на сцената на Античния театър.

Директорът на Опера Пловдив маестро Диан Чобанов официално посрещна световното сопрано Надин Сиера преди нейния дебют на българска сцена тази вечер, когато звездата на Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската държавна опера ще се превъплъти във Виолета на сцената на Античния театър.

Спектакълът е част от програмата на OPERA OPEN 2026 и започва в 21:00 часа.

Постановката е на режисьора Нина Найденова, а зад диригентския пулт ще застане Григор Паликаров. На сцената до Надин Сиера ще бъдат баритонът Кирил Манолов, който ще изпълни ролята на Жорж Жермон, и руският тенор Егор Журавский като Алфред Жермон.

„Травиата“ е най-изпълняваната опера в света и една от най-въздействащите любовни истории в оперния репертоар. Постановката на Опера Пловдив разказва трагичната съдба на младата куртизанка Виолета, която открива истинската любов, но е принудена да плати висока цена за своя избор.

Режисьорската концепция на Нина Найденова поставя акцент върху вътрешния свят на героинята, темите за свободата, достойнството, саможертвата и силата на любовта да променя човека.

Билети за спектакъла се продават на касата на Опера Пловдив, както и в мрежите на Eventim и Grabo.

Фестивалът OPERA OPEN е част от културния календар на Пловдив и продължава да привлича световноизвестни изпълнители на сцената на Античния театър, превръщайки града в една от водещите летни оперни дестинации в Югоизточна Европа.