Масов протест пред съда заради убийството на Георги Кузев

Протестиращите: Това не е държава, това е джунгла

Масов протест се провежда пред Съдебната палата в Пловдив, където днес се очаква да бъде разгледана мярката за неотклонение на двете непълнолетни момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

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Пред съда са се събрали множество граждани, сред които хора от Пловдив, Кричим и други населени места, а полицейското присъствие в района е засилено. Протестиращите настояват за справедливост и за по-сериозни наказания при тежки престъпления, извършени от непълнолетни.

Сред хората има родители с малки деца, учители и граждани, които заявяват, че случилото се не бива да бъде забравено. Атмосферата пред съда е силно емоционална. Учителка е сред протестиращите и не успява да сдържи сълзите си. Запалени са свещи в памет на Георги Кузев.

„Ние живеем в една джунгла, това не е държава“, коментират протестиращите.

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По време на протеста се събира и подписка с искане за промени и увеличаване на наказанията за непълнолетни, извършили тежки престъпления. Организаторите обявиха, че подписката ще бъде достъпна и онлайн.

Друга тема, която обединява протестиращите, е необходимостта от по-строг контрол върху достъпа на деца до социалните мрежи. Част от присъстващите настояват за ограничения и по-голяма отговорност на платформите за съдържанието и контактите, до които непълнолетните имат достъп.

Протестът се провежда в момент, в който съдът трябва да се произнесе по мерките на двете момичета, обвинени за участие в убийството на Кузев. До момента по делото са привлечени като обвиняеми петима непълнолетни – три момчета и две момичета. След убийството бяха задържани общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. По данни на прокуратурата петимата обвиняеми са участвали най-активно в нападението над Георги Кузев.