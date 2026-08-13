Момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев, остават в ареста

Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста двете непълнолетни момичета, обвинени за участие в побоя над 37-годишния Георги Кузев от Кричим, който по-късно почина от травмите си.

Защитата поиска девойките да бъдат освободени и предадени под родителски надзор с аргумента, че не са участвали в издевателствата и смъртта на Кузев. Прокуратурата обаче посочи, че разполага с доказателства за участието им в побоя, като към събраните до момента материали са добавени и нови. От държавното обвинение изтъкнаха и опасност момичетата да се укрият.

Масов протест пред съда заради убийството на Георги Кузев

Заседанието се проведе на фона на протест пред Съдебната палата, на който граждани настояха за най-строги наказания за обвиняемите.

Останалите трима задържани от младежката група не са обжалвали мерките си за неотклонение.