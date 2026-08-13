Започна строежът на нов корпус към СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Пловдив

Докато текат строителните дейности на новия учебен корпус с разгъната застроена площ 3 550 кв. м децата няма да бъдат местени

Строителството на нов корпус към СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Пловдив започна с първа копка, направена от заместник-кметовете Пламен Панов и инж. Хакъ Сакъбов и заместник-директора на училището Мариана Чаова.

Новото крило ще разполага с до 29 класни стаи, зала с 50 места за събития и физкултурен салон. В него ще се обучават ученици от първи до седми клас. Това стана ясно днес по време на символична

„Най-важното, като се изгради този корпус, ще преминем на едносменен режим на обучение“, заяви заместник-директорът на училището Мариана Чаова.

По думите ѝ три години училището е работило за реализацията на проекта.

Новият учебен корпус ще бъде с разгъната застроена площ от 3550 кв. м. По време на строителните дейности учениците няма да бъдат местени.

Проектът се финансира по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2024–2027 г.

Предвиденото финансиране е 2 265 600 евро. Строителните дейности трябва да приключат до 31 декември 2027 г.

Изпълнител на проекта е „МИГ инженеринг“. Стартът на строителството беше отбелязан с водосвет за здраве, отслужен от отец Георги от църквата „Свето Възнесение Господне“, а представителят на строителната компания Костадин Гешев символично разби бутилка шампанско в багера.

След изграждането на корпуса училището очаква да реши проблема с двусменния режим и учениците от първи до седми клас да се обучават в новата сграда.

Проектът, спечелен от училището, ще се изпълнява със средства по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г., Модул 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, Дейност 2 – пристрояване, надстрояване и реконструкция на училища.