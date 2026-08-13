Нощувката в Бургас за Евровизия през май стига 4000 евро

Бургас вече усеща ефекта от предстоящото домакинство на „Евровизия“ 2027, макар до конкурса да остават месеци. Цените на част от местата за настаняване за дните около финала са значително по-високи от обичайните за града, показва проверка на bTV „Бизнес новините“.

Най-фрапиращите предложения надхвърлят 4000 евро за една нощ. Сред публикуваните оферти има апартамент, за който престоят на двама души за три нощувки достига 12 322 евро с включени такси и данъци. Имотът е с площ около 70 кв. м и разполага със спалня, дневна, кухня и две бани.

Има и по-„умерени“ на фона на най-скъпите оферти варианти – около 4290 евро за три нощувки, или приблизително 1430 евро на вечер. Други предложения се движат около 2780 евро за трите дни, а сред най-ниските цени в проверените оферти се срещат около 1950 евро за престоя.

Защо цените скачат?

Основната причина е очакваният наплив от посетители за конкурса, който ще се проведе в Бургас през май 2027 г. Морският град ще трябва да посрещне фенове от България и чужбина, журналисти, изпълнители, официални делегации и туристи.

Пиковият период се очертава именно около финалните събития – 13–16 май, когато са насрочени полуфиналът и големият финал на конкурса.

Освен върху хотелите и апартаментите, домакинството се очаква да се отрази и на останалия туристически бизнес – ресторанти, заведения, транспорт и търговски обекти. За Бургас това означава възможност за сериозен допълнителен туристически поток, но и необичайно високо търсене на места за настаняване.